Będzie słonecznie, ale miejscami wróci mróz. Może spaść śnieg

To jeszcze nie koniec dni z ujemnymi wartościami na termometrach w ciągu dnia. Na przełomie tygodnia w niektórych częściach kraju wystąpi lekki mróz. W prognozie pogody na kolejne dni widać dużo słońca, choć opady, także samego śniegu, też się pojawią.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W pasie dzielnic centralnych pojawią się opady deszczu, miejscami możliwy jest również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Drugiego dnia weekendu się wypogodzi. Na południowym wschodzie kraju jednak może przelotnie popadać śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku wschodniego.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na następny tydzień

Poniedziałek przyniesie przelotne opady śniegu na Podkarpaciu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura sięgnie maksymalnie do -2 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Wtorek, pierwszy dzień marca, upłynie na ogół pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Pomorzu. Ze wschodu wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

W środę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na zachodzie okresami okaże się duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl