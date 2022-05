Z każdym dniem cieplej, a nawet gorąco. Do piątku

Prognoza na ten tydzień. Temperatura w ciągu najbliższych dni będzie stopniowo rosnąć, by w piątek zbliżyć się do 30 stopni Celsjusza. W weekend w pogodzie zajdą pewne zmiany. Napływ nieco chłodniejszego powietrza będzie związany z burzami z gradem i silnym wiatrem. Do końca tygodnia nie zabraknie jednak dni z z dużą ilością słońca.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z rozległym wyżem Yannes znad Skandynawii. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w ten obszar wciska się jednak zatoka niżowa z frontem atmosferycznym, stąd więcej chmur z opadami na zachodzie i południu kraju. Polska pozostaje w chłodnej masie powietrza polarnego, w którym miejscami przy gruncie występują przymrozki, ale nad zachodnie i południowe regiony napłynęło nieco cieplejsze powietrze.

Od środy pogodę kształtować ma pogodny wyż rozciągnięty nad Środkową Europą i Bałkanami, w którym popłynie z południa cieplejsze powietrze. W piątek jego miejsce zajmie układ niżowy przemieszczający się znad Atlantyku, nad Skandynawią, w stronę Rosji. Wraz z nim od zachodu do Polski wkroczą fronty atmosferyczne z deszczem i burzami, które w weekend wypchną na chwilę ciepło znad naszego kraju.

Prognoza pogody na następne dni

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu i zachodzie kraju okresami pojawią się opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy, ponadto w południowych regionach, szczególnie w górach, możliwe są burze z opadami deszczu, podczas których spadnie do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Podlasiu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie wschodni i północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W trakcie burz powieje silnie, w porywach rozpędzając się do 80-90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Środa upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego kłębiastego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na północnym wschodzie, przez 19 st. C w centralnych regionach, do 22 st. C na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiać ze zmiennych kierunków, ze słabą i umiarkowaną siłą.

W czwartek również nie powinno padać. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura osiągnie maksymalnie do 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centralnej części kraju, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowy i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Piątek burzowy, temperatura zbliży się do 30 stopni

Na piątek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Od północy w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu rzędu 20 l/mkw. oraz burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i okresami dość silny, a w czasie burz silny, z porywami do 80-90 km/h.

W sobotę także zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., a w centrum i na południu kraju również burze z opadami do 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centralnych regionach, do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl