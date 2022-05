Pogoda na kolejne dni. Deszcz, burze, porywisty wiatr. Raz będzie cieplej, raz chłodniej

Kolejne dni upłyną pod znakiem zmiennej aury. Synoptycy zapowiadają opady deszczu oraz lokalne burze i wiatr, który w porywach może sięgać 80 kilometrów na godzinę. Przed nami także spokojniejsze chwile z większą ilością słońca. Będzie napływać i ciepłe, i nieco chłodniejsze powietrze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej doby Polska dostanie się pod wpływ układu niskiego ciśnienia z systemem frontów atmosferycznych. Już w poniedziałek wieczorem nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia na zachodzie kraju zwiastujący zbliżającą się strefę frontową, która od samego rana we wtorek przemieszczać się będzie zachodu na wschód, przynosząc przelotne opady deszczu prawie w całym kraju. Lokalnie pojawią się burze, ale o niezbyt intensywnym charakterze.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek początkowo na zachodzie, a w drugiej części dnia także w centrum i na wschodzie zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5–10 litrów na metr kwadratowy. Burze możliwe są głównie na Dolnym Śląsku i części Ziemi Lubuskiej oraz w Wielkopolsce. Na większą ilość słońca mogą liczyć tylko mieszkańcy wschodnich regionów w pierwszej części dnia. I tam jednak opady pojawią się wieczorem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza w pasie od Pomorza i Kujaw, przez Ziemię Łódzką, po Śląsk, do 22 st. C na południowym zachodzie i na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego wschodu, skręcając na południowo-zachodni i zachodni za strefą frontową.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Zmienna pogoda z deszczem, burzami i silnym wiatrem

W kolejnych dniach w dalszym ciągu w naszym rejonie kontynentu dominować będzie cyrkulacja zachodnia, co oznacza dynamiczną, zmienną aurę z kolejnymi strefami frontów atmosferycznych, silniejszym wiatrem oraz opadami deszczu i możliwymi burzami o zmiennym stopniu intensywności. Napływać będą na przemian ciepłe i chłodne masy powietrza z zachodu Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Środa zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Wstąpią opady deszczu do 10-15 l/mkw., a na południu kraju także zagrzmi. Nieco więcej rozpogodzeń w drugiej części dnia pojawi się w zachodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C w pasie od Mazur, przez centrum kraju, po Śląsk, do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na wschodzie kraju będzie południowo-wschodni, na zachodzie zaś powieje z kierunku zachodniego. Okaże się słaby i umiarkowany, tylko podczas burz porywisty.

Prognozowana temperatura na 24-28.05 ventusky.com

Czwartek na północy, wschodzie i częściowo w centrum kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Spadnie go tam poniżej 5 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i nie powinno padać. Temperatura maksymalna osiągnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum, do 22 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać z zachodu, przeważnie umiarkowanie, tylko na wschodzie dość silnie. Wiatr w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na 24-28.05 ventusky.com

Na piątek prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego. Będą występować przelotne opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw., dynamicznie przemieszczające się z zachodu na wschód. Na Pomorzu możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje z kierunków zachodnich, dość silnie, w większości kraju z porywami do 40-60 km/h. Na północy i zachodzie wiatr okaże się jednak jeszcze silniejszy i tam rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h.

Początek weekendu pod znakiem zachmurzenia

W sobotę w pasie północnym kraju zachmurzenie będzie duże, okresami wzrastające do całkowitego, z opadami deszczu do 5 l/mkw. Na pozostałym obszarze Polski należy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, okresowo wzrastającego do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centralnych regionach, do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich.

Prognozowane porywy wiatru na 24-28.05 ventusky.com

