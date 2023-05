Będzie bardzo ciepło, ale uwaga na niebezpieczne zjawiska

Końcówka tego tygodnia będzie bardzo ciepła, początek następnego zapowiada się podobnie. W prognozie pogody na najbliższe dni widać też dużo słońca, ale w niektórych regionach kraju te chwile będą przerywać opady deszczu i burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Na pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby będzie wpływać rozległy wał wysokiego ciśnienia, rozciągającego się od Oceanu Atlantyckiego, przez Morze Północne i Morze Bałtyckie, w kierunku północno-zachodniej Rosji i Syberii - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Jak dodaje, z północnego wschodu napływać będzie ciepła masa powietrza polarnego morskiego, w której rozwijać się będą w ciągu dnia chmury Cumulus, tak zwane chmury ładnej pogody.

W niedzielę nawet 25 stopni

Niedziela na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie, a w niektórych miejscach będzie słonecznie. Na krańcach południowych, w górach i obszarach podgórskich, w drugiej części dnia możliwe są burze z opadami deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, wschodni i północno-wschodni.

Poniedziałek w całej Polsce upłynie pod znakiem pogodnej, a miejscami słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pojawią się burze, temperatura się obniży

We wtorek w większości kraju niebo będzie pogodne. Na zachodzie i południu pojawi się strefa większego zachmurzenia, przelotnie popada deszcz, a po południu także zagrzmi. Temperatura maksymalna osiągnie od 21-22 st. C na północy i zachodzie do 23-24 st. C na południowym wschodzie i w centrum kraju. Będzie wiać słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr, od zachodu skręcający na północno-zachodni.

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W rejonie Podkarpacia mogą wystąpić burze. Pogodna aura będzie panować w północno-wschodniej Polsce. Termometry w całym kraju pokażą około 20-22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr, od zachodu skręcający na północno-zachodni.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Na czwartek prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. We wschodnich regionach pojawią się przelotne opady deszczu i możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-20 st. C na zachodzie do 21-22 st. C na wschodzie i w centrum. Z kierunku północno-zachodniego będzie wiać umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl