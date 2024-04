Nocą będzie pogodnie, tylko na Wybrzeżu i Pomorzu pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, na południu okresami silniejszy.

Pogoda na jutro - wtorek 9.04

W dzień zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, na krańcach zachodnich kraju wzrastające do dużego. Pod wieczór możliwe są burze oraz opady deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 28 st. C w centrum kraju oraz na Śląsku i w Małopolsce. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr, na południu okresami dość silny, w porywach rozpędzający się do 50-60 kilometrów na godzinę.