Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na zachodzie i południu kraju noc będzie pogodna. N pozostałym obszarze Polski pojawi się więcej chmur. Na północnym wschodzie i wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu, a na Warmii, Mazurach i Podlasiu - deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 1 st. C na Wyżynie Śląskiej, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na Podlasiu, Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Porywy osiągną do 50-70 kilometrów na godzinę, szczególnie na wschodzie, a na północnym wschodzie - nawet do 80 km/h.

Pogoda na jutro - wtorek, 7.04

We wtorek mieszkańcy większości Polski mogą spodziewać się dużego zachmurzenia - pogodnie ma być tylko na zachodzie i południowym zachodzie. Na północnym wschodzie, w centrum oraz na wschodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 4 l/mkw., a na Warmii, Mazurach i Podlasiu - deszczu ze śniegiem. Lokalnie mogą rozwinąć się burze, które mogą przynieść opady krupy śnieżnej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12-13 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 50-70 kilometrów na godzinę, szczególnie na wschodzie.

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na zachodzie i południowym zachodzie do ponad 70 procent na północnym wschodzie. Odczujemy chłód. Warunki biometeo będą niekorzystne we wschodniej połowie kraju i neutralne w zachodniej.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Może przelotnie popadać. Temperatura wyniesie co najmniej 4 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1002 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, które przyniesie przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachody. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie miarkowane i duże zachmurzenie. Możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura nie spadnie poniżej 4 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Trójmieście także zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie, z którego przelotnie popada. Temperatura wyniesie maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu na niebie pojawi się niewiele chmur. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Da się odczuć umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień zachmurzenie we Wrocławiu wzrośnie do umiarkowanego. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie prognozuje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek mieszkańców Krakowa czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 993 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl