Pogoda na jutro - wtorek 6.12. Dwa fronty nad Polską, pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu

Pogoda na jutro. Wtorek 6.12 w całej Polsce przyniesie opady deszczu i śniegu z deszczem, a w niektórych regionach w drugiej części dnia popada sam śnieg. Prawie wszędzie temperatura będzie dodatnia. Kierowcy powinni przygotować się na trudne warunki na drogach.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Na pogodę w Polsce wpływają pochmurne układy niżowe, które rozciągają się od północnej Skandynawii, przez Europę Środkową, po Morze Śródziemne. W ciągu najbliższej doby kraj obejmą dwa fronty atmosferyczne w umiarkowanie ciepłym powietrzu polarnym, od zachodu jednak zacznie wciskać się zimniejsza masa powietrza znad Morza Norweskiego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na noc 5/6.12

Zapowiada się pochmurna noc. Na Pomorzu oraz Śląsku, w Małopolsce, na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy oraz śniegu do 1-2 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -2/-3 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 0/1 st. C w centrum kraju, do 2/3 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowy i zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na mikołajki. Wtorek 6.12

Wtorek 6.12 zapowiada się pochmurno. Okresami wystąpią opady śniegu z deszczem i deszczu do 1-5 l/mkw., po południu przechodzące w śnieg do 1-3 cm na zachodzie i północy. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3/4 st. C w centrum, do 5/6 st. C na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie zachodni, tylko na wschodzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia na obszarze całej Polski przekroczy 90 procent. Mieszkańcy większości kraju odczują pogodę jako zimną i wilgotną. Warunki biometeorologiczne okażą niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie będzie pochmurno, okresami wystąpią opady śniegu z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie o północy 1006 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek zachmurzenie w Warszawie będzie duże, okresami pojawią się opady deszczu i śniegu z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr będzie południowy, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1001 hPa, spada.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu muszą się przygotować na pochmurną aurę, a okresami opady śniegu z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1018 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie okaże się duże, okresami pojawią się opady śniegu z deszczem i śniegu. Na termometrach zobaczymy do 3 st. C. Wiatr będzie południowy, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1017 hPa, będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno. Termometry wskażą minimalnie 1 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1007 hPa, prognozowany jest jego spadek.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie oraz okresowe opady śniegu z deszczem i śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr będzie południowy skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowana jest pochmurna aura. Okresami będą pojawiać się opady śniegu z deszczem. Temperatura spadnie minimalnie do 3 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże, okresami popada również śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie południowy, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno. Pojawią się również okresowe opady śniegu z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa we wtorek powinni spodziewać się dużego zachmurzenia z okresowymi opadami deszczu oraz śniegu z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 987 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

Autor:dd,ps

Źródło: tvnmeteo.pl