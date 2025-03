Pogoda na jutro - wtorek, 4.03

We wtorek na przeważającym obszarze kraju możemy spodziewać się dużego zachmurzenia. W ciągu dnia rozpogodzi się do małego i umiarkowanego. Nie będzie padać. Tylko na północnym wschodzie przez cały dzień spodziewane są chmury. Termometry pokażą maksymalnie od 6-7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 10/11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a powieje z zachodu. Na północy i wschodzie porywy wiatru będą rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę, zaś w rejonie Wybrzeża do 80 km/h.