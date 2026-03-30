Pogoda na noc

Nocą na przeważającym obszarze kraju utrzyma się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Jedynie na południowym wschodzie będzie wciąż pochmurno, lokalnie ze słabymi opadami deszczu rzędu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach śniegu (5-10 cm, miejscami nawet 15-20 cm. Lokalnie na Pomorzu utworzą się silne zamglenia i mgły (widzialność wyniesie do 100-200 m). Termometry pokażą od -2/-1 stopni Celsjusza lokalnie na północy i zachodzie do 4-5 st. C na południowym wschodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek, 31.03

Wtorek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z przejaśnieniami, lokalnie - rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie, krańcach wschodnich oraz w drugiej części dnia na zachodzie pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1-2 l/mkw., a w górach śniegu 5-10 cm, a nawet do 15-20 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 st. C na przeważającym obszarze kraju do lokalnie 10-11 st. C w centrum i na wschodzie. Nadciągnie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na wtorek

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza we wtorek okaże się najwyższa na krańcach północno-zachodnich i południowo-wschodnich - przekroczy 95 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeo będą na ogół neutralne.

Warunki biometeo we wtorek

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą zachmurzenie będzie duże, ale padać nie powinno. Temperatura minimalna w Warszawie osiągnie 4-5 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów. Temperatura maksymalna w Warszawie wyniesie 11-12 st. C. Nadciągnie północno-zachodni umiarkowany i porywisty wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Noc upłynie pogodnie i bez opadów. Nad ranem pojawią się silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100-200 m. Temperatura minimalna w Gdyni, Gdańsku i Sopocie osiągnie 0-1 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Sopot, Gdynia

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie, ale bez opadów. Temperatura maksymalna w Sopocie, Gdyni i Gdańsku wyniesie 8-9 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, padać nie powinno. Temperatura minimalna w Poznaniu osiągnie -1/0 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu w godzinach popołudniowych. Temperatura maksymalna w Poznaniu wyniesie 8-9 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz brak opadów. Temperatura minimalna we Wrocławiu osiągnie 1-2 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie bez opadów. Temperatura maksymalna we Wrocławiu wyniesie 8-9 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, porywisty wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą czeka nas pochmurna aura, okresami ze słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna w Krakowie osiągnie 4-5 st. C. Nadciągnie słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek będzie pochmurno, okresami ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna w Krakowie wyniesie 9-10 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie się wahać.