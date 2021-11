Pogoda na jutro - wtorek 30.11. Opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz

Pogoda na jutro. We wtorek w całej Polsce należy spodziewać się opadów. Początkowo śnieg będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem, a następnie w deszcz. Miejscami mocno powieje. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

W nocy będzie pochmurno z większymi rozpogodzeniami na północy i miejscami w centrum kraju. We wschodnich i południowych regionach popada śnieg. Na pozostałym obszarze, poza zachodem, możliwe są krótkotrwałe opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, w pozostałych miejscach będzie od 0 do -1 st. C. Wiatr powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, umiarkowanie, a na wschodzie i wybrzeżu dość silnie. Tam w porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na wtorek 30.11

W ciągu dnia od północnego zachodu nad Polskę wkroczy niż ze strefą frontów atmosferycznych. Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Od zachodu w głąb kraju, a wieczorem dalej na wschód, będą wędrować opady śniegu do 1-5 centymetrów, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na niewielkie przejaśnienia można liczyć tylko w pasie wschodnim przed południem.

Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centralnej części kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunków zachodnich będzie wiać umiarkowanie, okresami dość silnie. W zachodnich regionach i na wybrzeżu miejscami w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeo we wtorek 30.11

Wilgotność powietrza we wtorek znajdzie się na poziomie około 90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie północno- zachodni i zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 983 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno. Wieczorem opady śniegu i śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 988 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie północno- zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 999 hPa, a później zacznie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z przelotnymi opadami śniegu przechodzącymi w opady śniegu z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 993 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu do 2 cm. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 994 hPa, a następnie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno, opady śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje zachodni i południowo- zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 985 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie północno- zachodni i zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno, opady śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni, początkowo umiarkowany, w drugiej części dnia dość silny wiatr, okresami porywisty - do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 989 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 973 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Wieczorem w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, możliwe są zawieje śnieżne. Ciśnienie w południe wyniesie 978 hPa.

