Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodnie. Tylko na Pomorzu okresami pojawi się więcej chmur i popada słaby deszcz do jednego litra wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Podlasiu do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek, 30.04

We wtorek dopisze słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, będzie wiał z południowego wschodu.