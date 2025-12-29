Pogoda na jutro - wtorek, 30.12. W wielu miejscach spadnie śnieg

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy wystąpi duże zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami. Lokalnie zaznaczą się słabe, przelotne opady śniegu (na zachodzie deszczu ze śniegiem) do dwóch centymetrów. W górach i na północnym wschodzie opady te będą umiarkowane i intensywne, a ich suma wyniesie do 10 centymetrów. Na termometrach zobaczymy co najmniej od -3/-2 stopni Celsjusza na południu do 0/2 st. C na północy. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.



Pogoda na jutro - wtorek, 30.12

We wtorek w większości kraju zachmurzenie będzie zmienne, na ogół umiarkowane i duże. Lokalnie wystąpią słabe i umiarkowane opady śniegu o natężeniu do 2-5 cm. Mocniej, bo do 10-20 cm, sypnie w północno-wschodniej Polsce. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od -2/-1 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 0 st. C w centrum, do 1-2 st. C na zachodzie. Da się odczuć umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Jego porywy będą dochodzić do 40-60 kilometrów na godzinę (w pasie wybrzeża nawet do 80-100 km/h), wywołując zamiecie i zawieje śnieżne.



Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie największa w północno-wschodniej Polsce i wyniesie tam ponad 80 procent. Im dalej na południe i zachód, tym powietrze będzie bardziej suche. Mieszkańcy północno-wschodniej części kraju poczują zimno, a reszty kraju - chłód. Warunki biometeo okażą się niekorzystne w całej Polsce.



Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -3/-2 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie będzie pochmurny. Wystąpią również przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1/0 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie aura będzie pochmurna z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0-1 st. C. Powieje wiatr silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy co najmniej -3/-2 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu również pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0-1 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -4/-3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu we wtorek wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -4/-3 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -2/-1 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 985 hPa i będzie się wahać.

