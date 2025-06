Na zachodzie, północy i częściowo w centrum kraju na ogół będzie pogodnie, lokalnie ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Z kolei w południowych i wschodnich regionach wystąpi duże i całkowite pojawi się zachmurzenie z opadami deszczu o zmiennym natężeniu (10-20 l/mkw.), przejściowo intensywnymi oraz burzami (20-30 l/mkw.). Temperatura minimalna wyniesie od 7-9 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 16-18 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr, który podczas burz będzie silny, porywisty.

Pogoda na jutro - wtorek, 3.06

Wtorek na wschodzie i południowym wschodzie przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami (5-10 l/mkw., podczas burz 20-30 l/mkw.). W pozostałych regionach dominować będzie pogodna aura, bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Podlasiu, przez 23-24 st. C w centrum, do 24-25 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny i porywisty.