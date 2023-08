Pogoda na jutro - wtorek 29.08. Ogromne różnice temperatury i burze z gradem

Pogoda na jutro. Wtorek 29.08 prawie w całym kraju upłynie z opadami deszczu. W niektórych regionach wystąpią burze, podczas których może padać grad, a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę. W jednej części kraju zrobi się bardzo upalnie, w innej będzie zimno.

Noc w zachodniej i północnej części kraju przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu, miejscami spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W niektórych miejscach na Śląsku, Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce pojawią się też burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru o prędkości 50-70 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze Polski będzie pogodnie.

Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje przeważnie z kierunków północnych.

Pogoda na wtorek 29.08

Dzień w północnych i zachodnich regionach upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami deszczu. Na Pomorzu spadnie do 10 l/mkw. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie zmienne oraz wystąpią burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h, miejscami możliwy jest również grad. Pogodnie i bez opadów będzie na Białostocczyźnie.

Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C w rejonie Pomorza do 34 st. C na Podkarpaciu, lokalnie jednak na krańcach wschodnich możliwe jest nawet 35 st. C. Wiatr z kierunków zmiennych będzie wiać słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek sięgnie 70-90 procent. Osoby przebywające na zachodzie kraju i nad morzem odczują chłód, w pasie od Opolszczyzny, przez Wielkopolskę, po Warmię i Mazury będzie odczuwalny komfort termiczny, w pozostałych regionach będzie natomiast gorąco i upalnie. Warunki biometeorologiczne na terenie całej Polski okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1011 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowana jest pogodna aura. Temperatura spadnie minimalnie do 18 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 974 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie początkowo będzie dość pogodny. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 975 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z oapdami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania we wtorek powinni spodziewać się dużego zachmurzenia i opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w połudne spadnie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zachmurzenie będzie zmienne. Okresami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Po południu pojawi się burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowane są dość intensywne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszańcy Wrocławia we wtorek powinni spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Rano możliwa jest burza. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby, północny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 991 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl