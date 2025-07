Pogoda na jutro, czyli na wtorek 29.07. Nocą w części większych miast będzie deszczowo. Najsilniejsze opady prognozowane są na północy kraju. W dzień deszcz ma słabnąć, a na termometrach zobaczymy do 23 stopni Celsjusza.

W ciągu nocy północna i wschodnia Polska pozostanie w strefie oddziaływania frontu okluzji, z którym związane będą ciągłe opady deszczu o zmiennym natężeniu. Najsilniejsze opady prognozowane są na północy, we wschodniej części województwa pomorskiego i zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie w ciągu 12 godzin spadnie od 20 do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy. W pozostałych województwach, w tym na południu, sytuacja ma się stabilizować, a opady będą już przeważnie słabe, a ich suma wyniesie do 5-15 l/mkw. Dodatkowo w rejonie Warmii i Mazur możliwe są burze.

Termometry pokażą minimum 13 stopni Celsjusza na zachodzie i 17 st. C na północnym wschodzie. Powieje wiatr umiarkowany, na Pomorzu w porywach silny, północno-zachodni.

Pogoda na jutro - wtorek 29.07

W ciągu dnia strefa opadów obejmować będzie już głównie wschodnią Polskę, nad ranem jeszcze częściowo Pomorze i Ziemię Świętokrzyską, a opady będą stopniowo słabnąć i zanikać. Prognozowana suma opadów za okres 12 godzin wyniesie od 2-5 l/mkw. i jedynie w rejonie północno-wschodniej Polski maksymalnie spadnie 15 l/mkw. Na zachodzie oraz w centrum kraju dzień zapowiada się pogodnie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na wschodzie do 23 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny i sięgający 40-50 kilometrów na godzinę, nad morzem i górach do 60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza najwyższa będzie na północnym wschodzie - wyniesie tam powyżej 90 procent. Im dalej na południowy zachód, tym wilgotność będzie niższa. Na przeważającym obszarze kraju poczujemy komfort termiczny. Na wschodzie będzie chłodniej - tam warunki biometeo określane są jako niekorzystne. Dla pozostałej części kraju będą one neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Wystąpią również opady deszczu. Termometry pokażą co najmniej 16 stopni Celsjusza. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie będzie pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu oraz rozpogodzeniami w godzinach popołudniowych. Maksymalna temperatura wyniesie 21 st. C. Nadciągnie słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. W południe ciśnienie osiągnie wartość 997 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie spowite chmurami, z których spadnie ulewny deszcz. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 15 st. C Powieje wiatr dość silny, w porywach silny, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W ciągu dnia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz nad ranem słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie będzie powoli wzrastać, osiągając w południe wartość 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Nie wystąpią opady deszczu. Minimalna temperatura wyniesie 14 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie wyniesie 100 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w ciągu dnia będzie pogodnie. Opady deszczu nie wystąpią. Maksymalna temperatura nie przekroczy 23 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pogodnie i nie spadnie deszcz. Temperatura wyniesie co najmniej 13 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 996 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu będzie pogodnie. Maksymalna temperatura nie przekroczy 23 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 999 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno. Wystąpią przelotne opady deszczu. Minimalna temperatura wyniesie 15 st. C Powieje wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W ciągu dnia w Krakowie wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz nad ranem słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 21 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 982 hPa i będzie powoli wzrastać.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl