Pogoda na jutro - wtorek 28.02. Mroźna noc, dzień ze słońcem

Noc z poniedziałku na wtorek będzie mroźna. Temperatura na północnym wschodzie Polski spadnie do -10 stopni Celsjusza, w górach może obniżać się do -15 stopni. Zarówno na noc, jak i na dzień synoptycy nie zapowiadają opadów.

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez -7 st. C w centrum kraju, do -4 i -5 st. C na Ziemi Lubuskiej. W górach możliwe są spadki temperatury od -12 do -15 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni.

Pogoda na wtorek 28.02

Mroźno zapowiadają się również godziny poranne we wtorek. Lokalnie temperatura może osiągać od -8 do -10 st. C. Będzie pochmurno z rozpogodzeniami. W najcieplejszej chwili dnia na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Lubelszczyźnie, przez 2-3 st. C w środkowej części kraju, do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z kierunków północnych powieje słaby wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-80 procent, przy czym najwyższa będzie na obszarach górskich. Mieszkańcy całej Polski odczują zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Wiatr będzie północnowschodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1018 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pogodnie. Pod wieczór zachmurzenie wzrośnie do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby. Ciśnienie w południe spadnie do 1019 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Temperatura spadnie w najchłodniejszych chwilach do -8 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie wzrośnie, o północy osiągnie 1031 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

We wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Termometry pokażą do 4 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1030 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie minimalnie do -6 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura obniży się do -5 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 3 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -6 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek mieszkańcy Krakowa mogą liczyć na pogodną aurę. Termometry pokażą najwyżej 2 st. C. Powieje północny, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl