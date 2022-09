Pogoda na jutro - wtorek, 27.09. Noc deszczowa i z mgłami. W dzień także popada

Pogoda we wtorek, czyli 27.09, przyniesie w nocy w części kraju opady deszczu, a nad ranem także mgły i zamglenia. Dzień zapowiada się w niektórych regionach także z opadami, miejscami spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy.

Pogoda na noc 26/27.09

W nocy na zachodzie kraju będzie pochmurno. Miejscami możliwe są słabe, przelotne opady deszczu o sumie 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie Polski nad ranem mogą pojawić się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na zachodzie i Wybrzeżu. Powieje słaby wschodni i południowy wiatr.

Pogoda na noc 26/27.09

Pogoda na jutro - wtorek, 27.09

We wtorek na wschodzie Polski prognozowane są poranne mgły. Kiedy zjawiska ustąpią, to dzień na zachodzie kraju przyniesie pochmurną aurę, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże zachmurzenie. Od zachodu przemieszczać się będzie w głąb kraju strefa opadów deszczu rzędu 5-15 l/mkw. Padać nie będzie do końca dnia jedynie na wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C na zachodzie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z kierunków południowych, skręcający na zachodni.

Pogoda na wtorek 27.09

Warunki biometeorologiczne we wtorek 27.09

We wtorek największą wilgotność powietrza odnotujemy na zachodzie, przekroczy 90 procent. W pozostałych regionach utrzyma się na poziomie 70-80 procent. Na wschodzie kraju odczujemy komfort termiczny, a na zachodzie - chłód. Prawie wszędzie biomet okaże się niekorzystny. Tylko na krańcach wschodnich pogoda nie będzie wpływać na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek 27.09

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie w Warszawie będzie umiarkowane. W pierwszej części nocy możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 st. C. Powieje słaby zmienny wiatr z przewagą kierunków południowych. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa, lekko spada.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie nad ranem możliwa jest mgła. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 988 hPa, początkowo będzie spadać, a wieczorem zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na noc - Gdańsk

Noc dla mieszkańców Gdańska, Sopotu i Gdyni zapowiada się z dużym zachmurzeniem, w pierwszej części nocy możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk

Zachmurzenie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie duże, w drugiej części dnia spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa, wolno spada.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie w Poznaniu w nocy będzie zmienne. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie o północy sięgnie 1001 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w dzień będzie pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na zachodni wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 986 hPa, początkowo będzie spadać, a następnie zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc przyniesie we Wrocławiu zachmurzenie zmienne. Temperatura spadnie do 8 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 988 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu będzie pochmurno z opadami deszczu. Pod koniec dnia możliwe są rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 982 hPa, początkowo będzie spadać, a następnie zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa początkowo pogodna noc, później zaś, także nad ranem, będzie mglisto. Temperatura spadnie do 7 st. C. Powieje słaby zmienny wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 974 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Nad ranem w Krakowie we wtorek utworzą się mgły. W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne z przewagą dużego. Po południu możliwe są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Pod koniec dnia jego kierunek zmieni się na zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 970 hPa, początkowo będzie spadać, a wieczorem zacznie rosnąć.

Warunki drogowe we wtorek 27.09

