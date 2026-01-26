Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - wtorek 27.01. Noc przyniesie zimowe opady i marznące mgły

Noc mgła zima
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli wtorek 27.01. W nocy w części kraju wciąż utrzymają się opady marznące. W dzień popada deszcz ze śniegiem, mokry śnieg, a miejscami deszcz i mżawka.

Noc w całym kraju zapowiada się pochmurno - większe przejaśnienia pojawią się tylko na południu i lokalnie w centrum. Może słabo padać: na północnym zachodzie mokry śnieg i deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie - słaby deszcz o charakterze marznącym, a na krańcach wschodnich - deszcz i mżawka z towarzyszącym im zamgleniem. W drugiej części nocy wystąpić mogą marznące mgły, szczególnie w centrum kraju.

Temperatura minimalna wyniesie od -3/-1 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju do 0-1 st. C na południowym wschodzie. Powieje przeważnie słaby wiatr z kierunków zmiennych.

Klatka kluczowa-189204
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek 27.01

We wtorek rano w Polsce lokalnie mogą snuć się mgły, silne zamglenia i stopniowo zanikające opady mżawki szczególnie w centralnych i wschodnich regionach. Dzień przyniesie nam zachmurzone niebo, z przejaśnieniami głównie na południu, częściowo także w centralnej Polsce. Na północnym zachodzie przez większość dnia ma padać słaby deszcz ze śniegiem i sam mokry śnieg, a na północnym wschodzie - słaby, zanikający deszcz i mżawka. Rano i przed południem opady mogą być marznące, ale mają występować lokalnie i z niewielką intensywnością. 

Termometry pokażą od 0-1 st. C na północy Polski do 2-4 st. C w regionach południowych. Wiatr z kierunków zmiennych okaże się przeważnie słaby.

Klatka kluczowa-189171
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od około 70 do ponad 90 procent. W niemal całym kraju będzie chłodno, tylko mieszkańcy południowych regionów odczują komfort termiczny. Aura korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie na południu Polski. Poza tym warunki biometeo będą niekorzystne na północy, północnym zachodzie i krańcach wschodnich, w pozostałych regionach - neutralne.

Klatka kluczowa-189248
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Wystąpi silne zamglenie, później także wysokie ryzyko marznącej mgły. Termometry minimalnie wskażą -2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. O północy na barometrach zobaczymy 990 hPa, ciśnienie ma się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno. Nad ranem i wieczorem prognozuje się silne zamglenie, a nawet mgłę oraz śladowe opady mżawki. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 1 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry pokażą 991 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc ze słabymi, marznącymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Opadom towarzyszyć będzie zamglenie, okresowo także mgła marznąca. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Powieje słaby wiatr, wschodni do zmiennego. Ciśnienie osiągnie o północy 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Sopot, Gdynia

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie wtorek zapowiada się pochmurno. Okresami wystąpią słabe, przejściowo marznące opady deszczu i deszczu ze śniegiem, którym towarzyszyć będzie zamglenie. W ciągu dnia termometry wskażą do 1 st. C. Zamienny wiatr będzie słaby. Na barometrach zobaczymy w południe 1003 hPa, ciśnienie ma się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurne niebo spodziewane jest w nocy w Poznaniu. Okresowo może słabo padać śnieg z deszczem. Niewykluczone będą zamglenia, a w drugiej części nocy możliwa również mgła. Zjawiska przejściowo mogą być marznące. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. Ciśnienie ma się wahać, o północy barometry wskażą 991 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu zapanuje pochmurne niebo oraz słabe, występujące okresowo opady śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. W południe ciśnienie wyniesie 991 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie przeważnie duże zachmurzenie. Okresowo spodziewane są słabe opady deszczu ze śniegiem, przejściowo samego mokrego śniegu, jak również zamglenie. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje wiatr umiarkowany do słabego. Na barometrach zobaczymy o północy 988 hPa, a ciśnienie ma się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek upłynie we Wrocławiu pod znakiem przeważnie dużego zachmurzenia. W pierwszej części dnia okresowo możliwy będzie słaby śnieg z deszczem lub mokry śnieg. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 2 st. C. Zmienny wiatr będzie słaby. Ciśnienie będzie się wahać, barometry pokażą w południe 988 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą niebo nad Krakowem będzie zachmurzone, ale nie powinno padać. W ciągu nocy wystąpi spadek widzialności do silnego zamglenia, a pod koniec możliwa będzie również marznąca mgła. Na termometrach zobaczymy minimum -2 st. C. Zmienny wiatr okaże się słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 977 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie we wtorek zapowiadane jest duże zachmurzenie, początkowo także mgła. Nie powinno padać. Termometry wskażą do 4 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie ma się wahać, w południe na barometrach zobaczymy 977 hPa.

Klatka kluczowa-189219
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognoza pogodyZima
