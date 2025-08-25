Pogoda na jutro, czyli na wtorek 26.08. Noc będzie zróżnicowana pod względem zachmurzenia, miejscami mogą wystąpić przelotne opady. Temperatura utrzyma się na umiarkowanym poziomie. W dzień dominować będzie pogodna aura, choć na północnym wschodzie możliwe są przelotne deszcze i lokalne burze.

W nocy wystąpi zachmurzenie od małego i umiarkowanego na zachodzie i południu do dużego z przelotnymi opadami deszczu na północy i wschodzie - spadnie 2-10 litrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie 20 l/mkw. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Nadciągnie słaby, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie dość pogodnie. Jedynie na północnym wschodzie wystąpi duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu, których suma wyniesie od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie mogą pojawić się słabe burze. Wówczas z nieba spadnie 10-20 l/mkw. deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 16 st. C na północnym wschodzie Polski, 21 st. C w regionach centralnych oraz 23 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 50 procent na południu do ponad 80 procent w północno-wschodniej Polsce. Na zachodzie i południu odczujemy komfort termiczny, zaś na północy i wschodzie zapanuje chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne na południowym zachodzie, neutralne w pasie centralnym i niekorzystne w regionach północno-wschodnich.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 10 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Towarzyszyć mu będą słabe, przelotne opady deszczu. Słupki rtęci nie pokażą więcej niż 20 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Minimalna temperatura wyniesie 9 st. C Powieje wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W ciągu dnia w Gdańsku, Gdyni, Sopocie utrzyma się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 18 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna, a opady deszczu nie wystąpią. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 10 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu również będzie pogodnie, a deszcz nie jest prognozowany. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocne niebo nad Wrocławiem będzie pogodne, a deszcz nie spadnie. Termometry minimalnie wskażą 10 st. C. Odczuwalny będzie słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W ciągu dnia we Wrocławiu będzie pogodnie. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura sięgnie maksymalnie 23 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 999 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Deszcz nie jest prognozowany. Minimalna temperatura wyniesie 9 st. C. Nadciągnie południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 988 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie będzie pogodnie, bez opadów deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie wzrastać.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl