Pogoda na jutro - wtorek 25.04. Deszcz, burze, zimno

Pogoda na jutro. We wtorek 25.04 najwięcej deszczowych chmur będzie na wschodzie kraju, w rejonie Podlasia może również zagrzmieć. Do Polski napłynie zimne powietrze z północy kontynentu. Biomet będzie niekorzystny.

W nocy na Podlasiu i w województwach zachodnich będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze Polski zapanuje pochmurna aura z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu rzędu 1-10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 10 st. C na Mazowszu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na zachodni.

Pogoda na wtorek 25.04

Dzień na wschodzie kraju przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na Podlasiu pojawią się również lokalne burze z opadami do 10-20 l/mkw. i wiatrem rozpędzającym się w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę. W zachodnich regionach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a w niektórych miejscach możliwe są krótkotrwałe i słabe przelotne opady. W górach powyżej 1200 metrów nad poziomem morza spadnie śnieg.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Suwalszczyźnie. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Warunki biometeo we wtorek

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni , Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie duże, pojawią się opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1001 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni upłynie pod znakiem przeważnie pogodnej aury, ale może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie obniża się, o północy osiągnie 975 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek przyniesie w Krakowie pochmurną aurę z przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Po południu pojawią się rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 977 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek upłynie w Poznaniu ze zmiennym zachmurzeniem. Możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe podniesie się do 997 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie początkowo będzie pogodnie, po północy spadnie deszcz. Temperatura w najchłodniejszych chwilach wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się najpierw pochmurno z deszczem, ale po południu wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w nocy mogą spodziewać się pogodnego nieba. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek przyniesie we Wrocławiu zmienne zachmurzenie, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 994 hPa.