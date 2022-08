Pogoda na jutro - wtorek 23.08. Deszcz i wyładowania atmosferyczne w większości kraju. Od 20 do 31 stopni

Pogoda na jutro. Wtorek zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Przez Polskę przejdzie ponadto front burzowy, przynosząc opady do 40 litrów na metr kwadratowy, porywisty wiatr, a także grad. Temperatura maksymalna będzie zróżnicowana - od 20 stopni na północy kraju, po 31 st. na południowym zachodzie.

Polska pozostaje pod wpływem niżu Nicole znad Bałkanów. Nad zachodnią częścią kraju zalega ciepły front atmosferyczny, pchany przez ciepłe zwrotnikowe masy powietrza, płynące z południowego wschodu. Dodatkowo od południa wkroczył nad kraj kolejny burzowy front, wolno przemieszczający się w głąb kraju, niosący w ciepłym, wilgotnym powietrzu przelotny deszcz i burze z gradem. Tylko nad zachodnimi regionami jeszcze zalegać będzie chłodniejsze powietrze polarne.

Pogoda na noc 22/23.08

W nocy spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na zachodzie Polski wystąpią opady deszczu do 10-20 l/mkw., a na południu deszcz i burze z opadami do 30 l/mkw. Miejscami na północy może pojawić się słaby deszcz do 4 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Mazowszu. Wiatr ze wschodu i północy będzie słaby i umiarkowany, tylko w burzach może rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek 23.08

Wtorek przyniesie nam umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Prognozowane są przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw., a w pasie od Podkarpacia, Małopolski i Śląska, przez centrum kraju, po Kujawy, Kaszuby i Warmię także burze z gradem, podczas których może spaść do 20-40 l/mkw. deszczu. Jedynie na Podlasiu nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr, tylko na zachodzie północny. Podczas burz może osiągać prędkość do 80-100 km/h.

Warunki biometeorologiczne - wtorek 23.08

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie 70-90 procent. Mieszkańcy wschodnich województw będą odbierali pogodę jako gorącą i parną, w pasie od Warmii i Mazur, przez Ziemię Łódzką, po Małopolskę dominować będzie odczucie ciepła, w pozostałych natomiast regionach spodziewany jest komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na obszarze całej Polski okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w nocy niebo będzie pochmurne z rozpogodzeniami, niewykluczone są przelotne opady. Temperatura nie spadnie poniżej 19 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu. Po południu możliwa jest burza z gradem. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Powieje wschodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, ale podczas burz może rozpędzać się do 90 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie noc będzie pochmurna z rozpogodzeniami i przelotnym deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu. O północy barometry wskażą 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców oraz gości Gdyni, Gdańska i Sopotu we wtorek czeka umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotne opady, a po południu także burza z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Podczas burz w porywach wiatr może się rozpędzić do 90 kilometrów na godzinę. W południe ciśnienie sięgnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z rozpogodzeniami oraz okresami deszczu. Termometry pokażą w najchłodniejszej chwili 16 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a po południu burza z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu. W burzach wiatr może być silniejszy - do 90 kilometrów na godzinę. W południe barometry pokażą 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie pochmurną aurę oraz opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimum 15 st. C. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek mieszkańcy Wrocławia muszą liczyć się z dużym zachmurzeniem, okresowymi opadami oraz możliwą burzą z gradem. Temperatura nie przekroczy 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy, w burzach może wiać silniej. W południe na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie chmury, okresami deszcz oraz burzę. Temperatura nie spadnie poniżej 17 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który podczas burz może przybierać na sile. O północy ciśnienie osiągnie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorkowe niebo w Krakowie będzie pokryte umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Spodziewane są okresowe opady deszczu, a po południu burza z gradem. Temperatura w najcieplejszych chwilach dnia wyniesie 25 st. C. Powieje wschodni słaby i umiarkowany wiatr. W burzy może osiągać do 90 kilometrów na godzinę. W południe barometry wskażą 987 hPa.

