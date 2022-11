Pogoda na jutro - wtorek 22.11. Nocą tylko -8 stopni, mgły i śnieg. Za dnia także lokalnie popada

Pogoda na jutro. Wtorek 22.11 przyniesie pochmurną aurę na obszarze całej Polski. W części kraju słabo popada śnieg. Uwaga - zanim nadejdzie dzień, czeka nas mroźna, mglista i miejscami śnieżna noc.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na wschodnim Wybrzeżu, Kaszubach, Warmii, Mazowszu, a także na Ziemi Łódzkiej pojawią się słabe opady śniegu z deszczem, spadnie również do dwóch centymetrów śniegu. W niektórych miejscach wystąpią mgły i zamglenia. Na zachodzie kraju będą ograniczać widzialność do 200-1000 metrów, a w pozostałych miejscach do 100-500 m.

Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez -3 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo, z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego.

Pogoda na wtorek 22.11

Dzień zapowiada się pochmurno i mglisto z przejaśnieniami. W północno-wschodniej części kraju spadnie do 1-2 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w środkowych regionach, do 5-6 st. C na południowym wschodzie. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się w granicach około 70-80 procent. Na północy oraz częściowo na zachodzie Polski będzie odczuwalne zimno, a mieszkańcy pozostałych regionów odczują chłód. Warunki biometeorologiczne w części Pomorza, Warmii i Mazur oraz na Podlasiu okażą się niekorzystne, poza tym aura neutralnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurno i mglisto, pojawią się też słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie bez większych zmian, o północy barometry wskażą 995 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na wtorek dla Warszawy prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 995 hPa i będzie lekko rosnąć.

Pogoda na noc - Tójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi opadami śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -5 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie bez większych zmian, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przyniesie duże zachmurzenie, możliwe są także słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1008 hPa i będzie lekko rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami, wystąpią też mgły. Temperatura minimalna wyniesie -6 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania we wtorek powinni spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 995 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury i mglistej aury z przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do -4 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek przyniesie we Wrocławiu umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami, pojawią się jednak także mgły. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się we wtorek umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 980 hPa.

