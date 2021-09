Pogoda na jutro - wtorek 21 września. Umiarkowane i duże zachmurzenie, miejscami spadnie deszcz. Od 9 do 16 stopni

Pogoda na jutro: wtorek 21.09 przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Będą miejsca, gdzie może popadać słaby deszcz. Termometry pokażą od 9 do 16 stopni Celsjusza. Lokalnie możliwe są silniejsze porywy wiatru.

Polska jest w zasięgu potężnego wału wyżowego rozciągającego się od Wysp Azorskich po Skandynawię. Jednak we wtorek zaznaczy się słabo na Pomorzu i Kaszubach wpływ frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Północnego Atlantyku. Nad krajem zalega chłodne powietrze polarne.

Prognoza na noc 20/21.09

Pogoda na noc 20/21.09 przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie możliwe są mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Warmii i Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza na jutro - wtorek, 21.09

Pogoda na jutro - wtorek, 21 września: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na Wybrzeżu i Pomorzu spodziewane są słabe opady deszczu do trzech litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność we wschodniej części kraju będzie oscylować we wtorek w okolicach 70 procent. Na zachodzie spadnie poniżej 60 procent. Odczujemy chłód, a warunki biometeo będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie o północy wyniesie 1009 hPa, lekko rośnie.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie w południe osiągnie 1010 hPa, rośnie.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach minimalnie 8 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy 1023 hPa, lekko rośnie.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy jest słaby deszcz. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie w południe dojdzie do 1023 hPa, waha się.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa, lekko rośnie.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą do 15 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1014 hPa, rośnie.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa, lekko rośnie.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe dojdzie do 1011 hPa, rośnie.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimalnie 4 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy sięgnie 996 hPa, lekko rośnie.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa, rośnie.

