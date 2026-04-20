Pogoda na jutro - wtorek, 21.04. Noc pod znakiem deszczu, miejscami chwyci też mróz

Deszcz, noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na wtorek, 21.04. W nocy miejscami pojawią się opady deszczu. W dzień również popada. W górach spodziewany jest deszcz ze śniegiem i sam śnieg.

Noc na północy, wschodzie i w centrum kraju zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, lokalnie umiarkowanymi opadami deszczu. Spadnie do 2-5 litrów na metr kwadratowy, lokalnie - do 5-10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od -2/0 stopni Celsjusza na północy i w centrum do 3-4 st. C na południu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 21.04

We wtorkowy poranek będzie pogodnie i słonecznie. W ciągu dnia spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego, miejscami na południu i wschodzie - całkowitego. Opady, słabe i przelotne, mogą pojawić się jedynie na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Spadnie do 2 l/mkw., natomiast w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg (do 2-5 centymetrów). Termometry wskażą maksymalnie od 10-11 st. C na północnym wschodzie, przez 12-13 st. C w centrum, do 14 st. C na południowym zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 40 do 80 procent. W całym kraju będzie chłodno, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Wiatr północno-wschodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie wystąpi duże duże zachmurzenie, bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 13-14 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy 1-2 st. C. Powieje północno- wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1023 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka słoneczny wtorek. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 9-10 st. C. Wiatr okaże się północny, umiarkowany, chwilami porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1025 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc w Poznaniu prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, bez opadów. Termometry wskażą 0-1 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, bez opadów. Na termometrach zobaczymy 12-13 st. C. Wiatr północno-wschodni, będzie umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Początkowo pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2-3 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie okaże się duże zachmurzenie, nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 12-13 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje umiarkowanie, chwilami porywiście. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie w Krakowie pochmurną aurę, okresami popada też słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 t. C. Wiatr północno-wschodni, będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurny wtorek z przejaśnieniami, bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 st. C. Powieje północno-wschodni umiarkowany, chwilami porywisty wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
