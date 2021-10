Pogoda na jutro - wtorek 19.10. Dużo chmur, miejscami opady deszczu. Na termometrach do 17 stopni

Pogoda na wtorek, 19 października, zapowiada się następująco: noc przyniesie w części kraju lekki mróz oraz gęste mgły. Te miejscami mogą osadzać szadź. Wtorek przyniesie duże zachmurzenie, a lokalnie deszcz.

Pogoda na noc 18-19.10: w pasie od Pomorza Zachodniego, przez Ziemię Łódzką po Podkarpacie, aura okaże się pochmurna. Możliwe są słabe opadu deszczu i mżawki. Spadnie do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski możemy liczyć na rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego i małego - padać jednak nie powinno.

Lokalnie na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach prognozowane są silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 200-400 metrów. Nad ranem mgły mogą osadzać szadź. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -1 do 0 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk i Białegostoku do 6-8 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr na zachodzie będzie słaby południowo-zachodni, na wschodzie i w centrum - zmienny.

Pogoda na wtorek, 19.10

Pogoda na wtorek 19 października: we wtorek 19.10 początkowo na północy, południowym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite ze słabymi opadami deszczu. Strefa opadów przemieści się w ciągu dnia nad obszar północno-wschodniej Polski. Spadnie do dwóch litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie okaże się duże z przejaśnieniami, narastające w ciągu dnia od zachodu do całkowitego. Większe przejaśnienia spodziewane są głównie na południu kraju.

Temperatura wyniesie od 8-10 st. C na północnym wschodzie, do 14-16 st. C na południu, zachodzie i w centrum Polski. We Wrocławiu termometry mogą pokazać nawet 17 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. W górach i na Wybrzeżu okaże się porywisty, rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo we wtorek, 19.10

Wilgotność powietrza we wtorek będzie największa na północnym wschodzie kraju - sięgnie 90 procent lub przekroczy tę granicę. Na pozostałym obszarze utrzyma się w okolicach 80 procent. W północno-wschodniej oraz centralnej Polsce, a także na wschodzie kraju warunki biometeo będą neutralne. W pozostałych regionach aura wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W ciągu nocy prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu i mżawki z przerwami. Na termometrach zobaczymy nie mniej niż 8 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie w Warszawie o północy wyniesie 1013 hektopaskali i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Początkowo duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi, zanikającymi opadami deszczu. W drugiej części dnia pojawią się przejaśnienia. Padać nie będzie. Termometry wskażą do 13 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w Warszawie w południe 1011 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu nad ranem. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1024 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem z zanikającym deszczem. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na ogół nie powinno padać, jednakże początkowo jest możliwy słaby, symboliczny deszcz. Termometry pokażą najwyżej 7 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże, padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszej chwili 16 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie będzie umiarkowane, przejściowo małe. Padać nie powinno. Temperatura osiągnie w najchłodniejszym momencie 6 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie duże, a nawet całkowite. Padać nie będzie. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie umiarkowane, a czasami. Nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 st. C. Zmienny wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Prognozowane jest umiarkowane, a przejściowo duże zachmurzenie. Deszcz się nie pojawi. Temperatura osiągnie maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

