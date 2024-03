Pogoda na jutro. We wtorek 19.03 w niektórych miejscach kraju popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą od 3 do 10 stopni Celsjusza. Biomet będzie niekorzystny.

W nocy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Na Suwalszczyźnie, Mazurach, Warmii, Pomorzu Gdańskim, Podkarpaciu, Małopolsce oraz na Śląsku Górnym spadnie do 1 centymetra śniegu. We wschodnich regionach miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100-300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 1 st. C na Dolnym Śląsku i Wzniesieniach Zielonogórskich. Wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny.