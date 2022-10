Pogoda na jutro - wtorek 18.10. Front popsuje pogodę w wielu miejscach

Pogoda na jutro. We wtorek 18.10 w znacznej części Polski pojawią się opady deszczu. Na pogodną aurę mogą liczyć nadal mieszkańcy południowo-wschodnich regionów, gdzie i temperatura okaże się najprzyjemniejsza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie. Jedynie w północnych regionach zachmurzenie będzie duże i w niektórych miejscach pojawią się opady deszczu, podczas których spadnie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na południu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na zachodzie i północy. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek 18.10

Dzień na południowym wschodzie kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. W godzinach porannych miejscami, głównie w rejonie Pomorza, możliwe są mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zachodnich wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na wtorek 18.10 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie około 60-80 procent. Mieszkańcy południowo-wschodnich i częściowo południowych regionów kraju odczują ciepło, a na pozostałym obszarze Polski będzie odczuwalny komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w północnej połowie kraju, w pasie od Dolnego Śląska, przez Ziemię Łódzką, po część Lubelszczyzny i Mazowsza będą neutralne, a poza tym aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek 18.10 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1012 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na wtorek dla Warszawy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. W drugiej części dnia pojawią się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. W drugiej części nocy wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 14 st. C. Wiatr będzie południowy skręcający na zachodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

We wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurno z przejaśnieniami i okresowymi opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać w południe wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Okresami możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zachodnich. Ciśnienie będzie się wahać, południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek upłynie we Wrocławiu z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się bezchmurnej nocy. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby. Ciśnienie wolno spada, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na wtorek dla Krakowa prognozowana jest pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 995 hPa.

