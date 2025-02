To będzie kolejna lodowata noc

Zbliżająca się noc na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna. Jedynie na północnym wschodzie prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego, lokalnie ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu (2-5 cm). Temperatura minimalna wyniesie od -17/-14 stopni Celsjusza (lokalnie do -18 st. C) w pasie Polski centralnej i południowej do -8/-6 st. C na północy Polski. Wiatr będzie słaby, na północy i wschodzie umiarkowany, zachodni.