Pogoda na jutro - wtorek 17.10. Nocą miejscami tylko 0 stopni, a w dzień popada deszcz

Pogoda na jutro. Noc z poniedziałku na wtorek 17.10 będzie zimna, w niektórych regionach temperatura spadnie do 0 stopni Celsjusza. Za dnia w części kraju pojawią się słabe opady deszczu i będzie silnie wiać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Górnym Śląsku, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Wybrzeżu. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami dość silny.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na wtorek 17.10

Wtorek przyniesie pochmurną aurę, ale będzie się przejaśniać i wypogadzać. Na Pomorzu wystąpią słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centralnych regionach, do 12 st. C na Pomorzu. Wiatr z kierunku zachodniego będzie wiać słabo i umiarkowanie, na północy okresami dość silnie, w porywach osiągając prędkość 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie 70-80 procent. Na obszarze całej Polski będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne na krańcach północnych okażą się niekorzystne, a poza tym aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1006 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy we wtorek również mogą spodziewać się pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, chwilami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

We wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurno z rozpogodzeniami i słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu też zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia powinni spodziewać się pochmurnego wtorku z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi pochmurna aura z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie minimalnie do 1 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie także będzie pochmurny z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 997 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl