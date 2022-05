Pogoda na jutro - wtorek 17.05. Burze z ulewnym deszczem na południu kraju

Pogoda na jutro. We wtorek na zachodzie oraz południu kraju pojawią się opady deszczu. W południowych regionach synoptycy nie wykluczają także wystąpienia burz, w trakcie których będzie padać intensywnie i silnie wiać. Termometry wskażą maksymalnie do 20 stopni Celsjusza.

Noc na przeważającym obszarze kraju upłynie z małym i umiarkowanym zachmurzenie. W południowych i zachodnich regionach będzie ono wzrastać do dużego i tam pojawiają się opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy, w górach do 10 l/mkw..

Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju do 11-12 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie lokalnie możliwe są przymrozki. Wiatr będzie północny i wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek

Dzień zapowiada się z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na południu i zachodzie okresami będą występować opady deszczu do 5 l/mkw. W południowych regionach, szczególnie w górach, należy spodziewać się również burz z sumą opadów do 20 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunku wschodniego i północnego, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Podczas burz będzie silny, z porywami do 80-90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 70-90 procent. Na północno-wschodnich krańcach będzie odczuwalny chłód, a mieszkańcy pozostałych części kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w południowej połowie oraz na zachodzie Polski okażą się niekorzystne, a poza tym będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie północno wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje północno wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie północno wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje północno wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno, okresami słabe opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiagnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno, okresami opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje północno wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie północno wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno, okresami opady deszczu, możliwa burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje północno wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w czasie burzy silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 991 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl