Pogoda na jutro - wtorek, 17.01. Pochmurno, różne rodzaje opadów. W nocy do minus 1, w dzień najwyżej 6 stopni

Pogoda na jutro. Wtorek 17.01 zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się pochmurna z większymi przejaśnieniami. Tylko na krańcach zachodnich Polski nie będzie padać. W pozostałych regionach okresami popada słaby deszcz i deszcz ze śniegiem do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Suwalszczyźnie spadnie do 3 centymetrów śniegu, w Karpatach do 5-8 cm.

Pogoda na noc - temperatura i wiatr

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr, umiarkowany, a okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach będzie wiało do 90 km/h.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i południu kraju okresami będą występować słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem o sumie 1-5 l/mkw. Na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie spadnie do 3 cm mokrego śniegu, w Karpatach przybędzie do 5-10 cm pokrywy śnieżnej.

Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach na północy osiągnie prędkość do 50 km/h.

Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z przejaśnieniami, możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna osiągnie 3 st. C. powieje południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy wtorek z dużym zachmurzeniem z przejaśnieniami, możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 5 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 979 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurna z przejaśnieniami, okresami pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, okresami popada słaby deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr południowy, będzie wiał słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Na barometrach zobaczymy w południe 991 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami, możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna osiągnie 0 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 977 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka we wtorek duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Barometry pokażą w południe 976 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z przejaśnieniami, możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą 0 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 973 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na wtorek we Wrocławiu prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy 6 st. C. Wiatr południowy, będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe sięgnie 972 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurna noc, okresami popada deszcz ze śniegiem. Temperatura w najchłodniejszych chwilach spadnie do 1 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Na barometrach zobaczymy o północy 966 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na wtorek w Krakowie prognozuje się duże zachmurzenie, okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą do 5 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 965 hPa.

Warunki drogowe we wtorek

