Pogoda na jutro - wtorek, 17.03. Gdy zanikną opady, rozwiną się mgły

Mgły nocą
Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro, czyli na wtorek, 17.03. W nocy czeka nas sporo chmur i opadów, po których zaniku mogą rozwinąć się mgły. Będą miejsca, w których temperatura spadnie poniżej zera. Popada także we wtorek.

W nocy na wschodzie i częściowo w centrum będzie się przemieszczać strefa pofalowanego frontu chłodnego. Przyniesie całkowite zachmurzenie i stopniowo słabnące, przerywane opady deszczu do 7 litrów na metr kwadratowy, którym towarzyszyć będzie zamglenie. W pozostałej części kraju wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5 l/mkw., stopniowo zanikającymi w drugiej części nocy. W rejonie górskim może pojawić się deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na północnym zachodzie, przez 1-2 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na wschodzie. Na wschodzie wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby, a na zachodzie powieje słabo i umiarkowanie z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro - wtorek, 17.03

We wtorek w większości kraju zaznaczy się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie możliwe są słabe opady deszczu, poniżej litra na metr kwadratowy. Na południu pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw., a w rejonie górskim - deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura osiągnie od 8 do 11 st. C w całym kraju. Wiatr, głównie z kierunków północnych, okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek
Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na zachodzie do 90 procent na południowym wschodzie. W całej Polsce odczujemy chłód. Warunki biometeo będą niekorzystne na północy i południu oraz neutralne w reszcie kraju.

Warunki biometeo we wtorek
Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie. Początkowo przyniesie przelotne opady deszczu, a gdy ustąpią, może pojawić się zamglenie. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr z kierunków zmiennych i zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1005 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie zapanuje duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków i północy. Ciśnienie będzie dalej rosnąć, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie ze słabymi, przerywanymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu i zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek mieszkańców Trójmiasta czeka duże zachmurzenie ze słabymi, przerywanymi opadami deszczu. Okresami wystąpi zamglenie. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie nadal rosnąć, w południe wyniesie 1025 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie. W pierwszej części nocy zaznaczą się przelotne opady deszczu, a gdy zanikną, mogą rozwinąć się mgły. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby wiatr zachodni, skręcający na północny. Ciśnienie będzie dalej rosnąć, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu dużo chmur niosących przelotne opady o słabym, okresowo umiarkowanym natężeniu. W pierwszych godzinach nocy nie można wykluczyć burzy. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek przyniesie mieszkańcom Wrocławia duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu w pierwszej części dnia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 9 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunków północnych. Ciśnienie będzie nadal rosnąć, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie niosące z przerwami opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby, okresami umiarkowany wiatr z północnego zachodu, skręcający na północny. Ciśnienie będzie dalej rosnąć, w południe wyniesie 996 hPa.

Warunki drogowe w nocy
Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
