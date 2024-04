Pogoda na jutro. Nocą w części kraju pojawią się burze. Miejscami termometry wskażą tylko trzy stopnie. Wtorek 16.04 także przyniesie wyładowania. Będą towarzyszyć im ulewne opady i porywisty wiatr. Na termometrach zobaczymy do 14 stopni.

Noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu (do 10 litrów na metr kwadratowy). Na Ziemi Lubuskiej i Wielkopolskiej możliwe są burze (z opadem rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru 60-80 km/h). Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni wiatr, skręcający na południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - wtorek 16.04

We wtorek na Dolnym Śląsku i Wzniesieniach Zielonogórskich będzie pogodnie i na ogół bez opadów. Poza tym pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Na Mazowszu i Podlasiu możliwe są burze z opadem rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h, południowo-zachodni. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 60 km/h.

Warunki biometeo we wtorek

We wtorek w całym kraju odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Wilgotność powietrza będzie wysoka, od około 80 procent na południowym zachodzie po ponad 90 procent w regionach północnych i wschodnich.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czeka nas pochmurna noc z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy w Gdańsku wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zapowiada się pochmurny wtorek z opadami deszczu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach przekraczający prędkość 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura minimalna osiągnie 8 st. C. Wiatr będzie slaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 971 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zapowiada się pochmurny wtorek z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 975 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu, wysoce prawdopodobne są burze (10-20 l/mkw. i porywy wiatru rzędu 60-80 km/h). Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 988 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc zapowiada się w Warszawie pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie będzie pochmurny z przejaśnieniami i opadami deszczu (szczególnie przed południem). Temperatura maksymalna osiągnie 11 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Powieje z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 988 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pochmurna z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura minimalna sięgnie 6 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zapowiada się pogodny wtorek we Wrocławiu. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 986 hPa.

