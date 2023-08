Pogoda na jutro - wtorek 15.08. Tropikalna noc w części kraju, w dzień możliwe nawet 35 stopni

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura w części kraju nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza, a więc będzie to noc tropikalna. Dzień zapowiada się upalnie w całej Polsce. Będzie przeważać słoneczna aura, burze pojawią się tylko na północnym zachodzie.

Noc prawie w całym kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury. Jedynie w rejonie Pomorza Zachodniego przejściowo wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami, podczas których spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 16-17 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 20-21 st. C na zachodzie. Powieje słaby, południowy wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek 15.08

Wtorek zapowiada się pogodnie, a wręcz słonecznie. Na północnym zachodzie kraju przejściowo prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Pojawią się tam również burze, w czasie których spadnie do 10-20 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 30 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 34-35 st. C w centrum kraju. Wiatr powieje z kierunku południowego i południowo-wschodniego, ze słabą siłą.

Warunki biometeo - wtorek 15.08

Wilgotność powietrza w ciągu dnia na przeważającym obszarze Polski znajdzie się na poziomie 30-50 procent. W całym kraju będzie gorąco, osoby przebywające nad morzem odczują ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 19-20 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka słoneczny wtorek. Termometry pokażą maksymalnie 34-35 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie dość pogodnie. Nad ranem może pojawić się burza z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 18-19 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pogodną aurę. Nad ranem możliwy jest zanikający, przelotny deszcz i większe zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28-32 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 19-20 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się słonecznego wtorku. Termometry pokażą maksymalnie 32-33 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowana jest pogodna aura. Temperatura spadnie minimalnie do 18-19 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32-33 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 15-16 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie upłynie pod znakiem słonecznej aury. Termometry pokażą maksymalnie 31-33 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 992 hPa.

