Pogoda na dziś - wtorek 14.12. Pochmurno. Na termometrach maksymalnie 6 stopni

Pogoda dziś, czyli we wtorek 14 grudnia, przyniesie pochmurną aurą. Pojawią się też opady deszczu i mżawki. Termometry pokażą maksymalnie od -1 do 6 stopni Celsjusza.

Wtorek przyniesie pochmurną aurę. Mgły w pasie centralnym kraju mogą się utrzymywać przez cały dzień. Poza tym synoptycy prognozują opady mżawki lub deszczu poniżej jednego litra wody na metr kwadratowy, które przemieszczać się będą z północnego zachodu do centrum kraju, a wieczorem i w nocy dalej na wschód. Przejaśnienia możliwe są w ciągu dnia jedynie na Podkarpaciu i częściowo na Lubelszczyźnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-zachodni i południowy słaby wiatr.