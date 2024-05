Pogoda na jutro. Noc zapowiada się chłodno, miejscami spodziewane są przygruntowe przymrozki. Wtorek 14.05 w części kraju zapowiada się z chmurami. Termometry pokażą nawet 24 stopnie Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą będzie pogodnie. Większe zachmurzenie może pojawić się jedynie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 8-10 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, wschodni. Uwaga: Nad ranem przygruntowe przymrozki mogą wystąpić miejscami na południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju (rzędu-2/-1 st C).

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek 14.05

We wtorek możemy spodziewać się zachmurzenia od bezchmurnego nieba na zachodzie i południu do umiarkowanego, przejściowo nawet dużego na wschodzie i w centrum. Padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23-24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza będzie na niskim poziomie, w całym kraju w przedziale od 30 do 40 procent. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju będzie ciepło, a mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Aura korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w nocy nie powinno padać. Nad ranem zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Na termometrach zobaczymy minimalnie 5-6 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zapowiada się dość pogodny wtorek w Warszawie. Padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 21-22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodna noc bez opadów. Termometry pokażą minimalnie 5-6 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1021 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się dość pogodnie i bez opadów. Temperatura wzrośnie do 17-19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się pogodna noc w Poznaniu, bez opadów. Na termometrach zobaczymy minimalnie 5-6 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Szykuje się słoneczny wtorek w Poznaniu, padać nie powinno. Termometry pokażą do 22-23 st. C. Powieje umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu nocą będzie pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 6-7 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zapowiada się słoneczny wtorek we Wrocławiu i bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 22-23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą minimalnie 1-2 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie przyniesie słoneczną aurę, padać nie powinno. Termometry pokażą do 20-21 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

