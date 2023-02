Pogoda na jutro - wtorek 14.02. Szansa na słońce dla nielicznych

Pogoda na jutro. We wtorek 14.02 będzie przeważnie pochmurno, a na południowym wschodzie kraju możliwe są słabe opady deszczu i mżawki. Rozpogodzeń można spodziewać się w północno-wschodniej Polsce. Temperatura osiągnie maksymalnie od 4 do 8 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. W niektórych miejscach, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju pojawią się słabe opady mżawki lub deszczu. W północno-wschodniej Polsce możliwe są zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 1-2 st. C w przeważającej części kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek 14.02

Dzień zapowiada się pochmurno, ale rozpogodzenia możliwe są na Mazurach i Podlasiu. Lokalnie, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, może słabo padać deszcz bądź mżawka. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C w Małopolsce, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na zachodzie. Z kierunków zachodnich wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie około 80-90 procent. Mieszkańcy południowo-wschodnich regionów odczują chłód, a w pozostałej części kraju będzie odczuwalny komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne wszędzie okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Niewykluczone są słabe opady mżawki lub deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1020 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Temperatura nie spadnie poniżej 3 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1033 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

We wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni też będzie pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą do 7 st. C. w najcieplejszych chwilach. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1035 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurny w Poznaniu będzie również wtorek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1027 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w nocy powinni spodziewać się pochmurnej aury. Temperatura spadnie w najchłodniejszych momentach do 6 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu także będzie pochmurno. Słupki termometrów wzrosną do 6 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno, a okresami mogą występować słabe opady mżawki lub deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie nieznacznie się waha, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek przyniesie w Krakowie pochmurną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, w południe osiągnie 1005 hPa.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl