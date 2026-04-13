Prognoza Pogoda na jutro - wtorek, 14.04. Szykuje się deszczowy dzień w części kraju Damian Zdonek

Noc na wschodzie i północy kraju przyniesie zachmurzenie małe, a nawet bezchmurne niebo. Duże i całkowite zachmurzenie spodziewane jest na zachodzie, ale padać nie powinno. Temperatura minimalna wyniesie do -1/0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7-8 st. C na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek, 14.04

We wtorek możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego na wschodzie kraju oraz. dużego i całkowitego na zachodzie i w centrum. W drugiej części dnia, lokalnie na zachodzie, pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy, a maksymalnie do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 15-16 st. C na wschodzie i w centrum do 17-18 st. C na południu kraju. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr (40-50 kilometrów na godzinę), południowo-wschodni.

Warunki biometeo we wtorek

Najwyższą wartość wilgotności powietrza odnotujemy we wtorek na południowym zachodzie, wyniesie do 90 procent. Im dalej na północny wschód, tym jej wartość będzie spadać, do około 50 procent. Warunki biometeo okażą się zróżnicowane, od chłodu na północnym wschodzie, przez komfort termiczny w centrum, po ciepło na południowym zachodzie. Warunki biometeo będą neutralne w całej Polsce.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą minimalnie 1-2 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się umiarkowany. Ciśnienie ma się wahać, a o północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie dość pogodne niebo. Nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie 15-16 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z południowego wschodu. W południe barometry pokażą 1010 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie pochmurne i wolne od deszczu. Na termometrach zobaczymy 3-4 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie osiągnie o północy 1023 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowany jest raczej pochmurny wtorek, jednak bez opadów. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 13-14 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie ma się wahać, w południe na barometrach zobaczymy 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zapanuje pochmurna aura bez opadów. Temperatura sięgnie minimalnie 9 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. O północy barometry wskażą 1007 hPa i ciśnienie ma się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu upłynie pod znakiem chmur. Nie powinno jednak padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 14-15 st. C. Umiarkowany, w porywach dość silny wiatr powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie sięgnie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcom Wrocławia noc przyniesie pochmurne niebo bez opadów. W najchłodniejszym momencie nocy termometry wskażą 7-8 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr z dość silnymi porywami. Ciśnienie będzie się wahać, a na barometrach zobaczymy o północy 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu będzie pochmurny. Nie powinno jednak padać, a w ciągu dnia spodziewane są rozpogodzenia. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 17-18 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany. Barometry w południe wskażą 1003 hPa, ciśnienie ma się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie spodziewane jest pochmurne niebo bez opadów. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3-4 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich będzie umiarkowany. Ciśnienie ma się wahać i o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Duże zachmurzenie bez deszczu wystąpi we wtorek w Krakowie. Termometry maksymalnie pokażą 17-18 st. C. Umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. W południe na barometrach zobaczymy 992 hPa, ciśnienie będzie się wahać.