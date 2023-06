Pogoda na jutro - wtorek 13.06. W nocy miejscami tylko kilka stopni, za dnia spadnie deszcz

Noc upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Miejscami na wschodzie, południu i w centrum pojawią się opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, w północnych regionach chwilami może być dość silny.