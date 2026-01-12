Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - wtorek, 13.01. Jednym noc ześle dotkliwy mróz, innym - kolejne opady

|
shutterstock_2545062973_1
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na wtorek, 13.01. Noc będzie mroźna, zwłaszcza na północnym wschodzie. Przyniesie opady śniegu, które miejscami będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. W dzień przez znaczną część kraju przetoczy się kolejny śnieżny front.

Nocą na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Początkowo słabe opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów pojawią się w pasie od Pomorza po Podkarpacie. W drugiej części nocy na zachodzie i południowym sypnie umiarkowanie, przejściowo dość silnie. Śnieg będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od -18/-16 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -10/-8 st. C w centrum, do -5/-3 st. C na zachodzie. Powieje słabo z południa i południowego wschodu.

Klatka kluczowa-155363
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 13.01

Wtorek będzie pochmurny, ale z rozpogodzeniami na północnym wschodzie kraju. W pasie od Pomorza po Podkarpacie wystąpią opady śniegu o zmiennym natężeniu, miejscami intensywne, do 2-5 cm. W górach spadnie do 10-20 cm. Na zachodzie nad ranem spodziewany jest deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -11/-9 st. C na Podlasiu, przez -5/-3 st. C w centrum, do -1/1 st. C na zachodzie. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby.

Klatka kluczowa-155391
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka w całej Polsce - wyniesie od 80 procent na północnym wschodzie do ponad 95 procent na zachodzie i południowym zachodzie. Tam, gdzie będzie najwilgotniej, odczujemy komfort termiczny, ale w pozostałych regionach będzie nam chłodno. Warunki biometeo będą neutralne na północnym wschodzie i niekorzystne w reszcie kraju.

Klatka kluczowa-155376
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zapanuje duże zachmurzenie. Temperatura spadnie do -10/-8 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1005 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dzień w stolicy będzie pochmurny, przejściowo wystąpią słabe opady śniegu. Słupki rtęci pokażą maksymalnie -6/-5 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc. Nad ranem pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura wyniesie nie więcej niż -6/-5 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Trójmieście zapowiada się na pochmurny. Początkowo słabo popada śnieg, ale potem pojawią się rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie -5/-4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie chmury, a nad ranem - umiarkowane opady śniegu. Wartości na termometrach spadną do -5/-4 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się wielu chmur i umiarkowanych, przejściowo dość silnych opadów śniegu nad ranem, przechodzących w ciągu dnia w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Na termometrach pokażą się nie więcej niż -3/-2 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurnie, a nad ranem umiarkowanie popada śnieg. Temperatura spadnie do -5/-4 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień we Wrocławiu także będzie pochmurnie. Nad ranem pojawią się przejściowe, dość silne opady śniegu, które w ciągu dnia przejdą w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie prognozowane jest duże zachmurzenie. Termometry pokażą nawet -11/-10 st. C. Da się odczuć słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W dzień w Krakowie do zachmurzenia dołączą umiarkowane, przejściowo dość silne opady śniegu, przechodzące wieczorem w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Słupki rtęci pokażą co najwyżej -1/0 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 992 hPa.

Klatka kluczowa-155347
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: andfoto.lt/Shutterstock

prognozaprognoza pogodypogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
