Pogoda na jutro - wtorek 12.09. Słonecznie i bardzo gorąco

Pogoda na jutro. We wtorek 12.09 cała Polska będzie skąpana w słońcu. Deszcz może spaść dopiero wieczorem, i to w niewielkiej części kraju. Termometry wskażą od 27 do 30 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się pogodnie. W jej drugiej części lokalnie, zwłaszcza na Warmii Mazurach, pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 18 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Pogoda na wtorek 12.09

Dzień również przyniesie pogodną, a wręcz słoneczną aurę. W godzinach wieczornych na krańcach zachodnich mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 27 st. C na północy Polski do 30 st. C w południowo-zachodniej części kraju. Wiatr powieje słabo, z kierunków południowych.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w większości kraju znajdzie się na poziomie około 40 procent, nad morzem sięgnie 50-70 proc. Mieszkańcy całej Polski odczują pogodę jako gorącą i upalną. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie bez zmian, o północy barometry wskażą 1001 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 15 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni mogą spodziewać się słonecznego wtorku. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni i zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr z przewagą południowego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie bezchmurna. Temperatura spadnie minimalnie do 16 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia słoneczny wtorek. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Powieje słaby wiatr, z kierunków południowych. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje słaby, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 985 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl