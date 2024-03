Temperatura minimalna wyniesie 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 5-6 st. C w centrum kraju do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr w większości kraju będzie południowo-wschodni, tylko na zachodzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami dość silny.

Pogoda na wtorek 12.03

Temperatura maksymalna od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8-10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, prawie w całym kraju z kierunku południowo-wschodniego, tylko na zachodzie z północnego zachodu.