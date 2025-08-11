Pogoda na jutro, czyli na wtorek 12.08. Nadchodzące godziny zapowiadają się pogodnie - jedynie miejscami na niebie może pojawić się więcej chmur. Podobnie zapowiada się dzień. Temperatura wzrośnie do 28 stopni Celsjusza.

Na przeważającym obszarze kraju noc będzie pogodna. Jedynie przejściowo na północy spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego, ale nie powinno padać. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 12 st. C na północy kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek 12.08

We wtorek niebo nad prawie całą Polską będzie słoneczne. Tylko w północnych regionach wystąpi przejściowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego bez opadów deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 22 st. C w północno-wschodniej części kraju, przez 27 st. C w centralnych regionach, do 28 st. C na południowym zachodzie. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza we wtorek wyniesie od 40 procent w południowej części kraju do 60 procent na krańcach północnych. Odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo będą korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie słoneczne niebo. Termometry pokażą do 27 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w nocy zapanuje umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby. Barometry wskażą o północy 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowane jest duże zachmurzenie, ale nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Powieje słaby wiatr zachodni. Ciśnienie osiągnie w południe 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodna noc bez deszczu. Termometry wskażą minimalnie 9 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. O północy na barometrach zobaczymy 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie we wtorek słoneczne. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 27 st. C. Zmienny wiatr okaże się słaby. Barometry pokażą w południe 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Południowy wiatr będzie słaby. O północy ciśnienie wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Słoneczny wtorek spodziewany jest we Wrocławiu. Termometry pokażą do 28 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-wschodni. Na barometrach w południe zobaczymy 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Nie powinno padać. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Barometry wskażą o północy 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcom Krakowa wtorek przyniesie słoneczne niebo. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Wiatr okaże się wschodni, słaby. Ciśnienie w południe osiągnie 995 hPa.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl