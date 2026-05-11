Pogoda na jutro - wtorek, 12.05. Nocą pod znakiem opadów, lokalnie zagrzmi

Noc deszcz
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na wtorek, 12.05. W nocy przelotnie popada deszcz, miejscami spodziewane są też burze. Dzień przyniesie opady, które gdzieniegdzie będą intensywne.

W nocy wystąpi duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu o sumie 2-10 litrów na metr kwadratowy. Początkowo lokalnie na południu i w centrum Polski mogą pojawiać się pojedyncze, słabe burze.

Temperatura minimalna wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 8-10 st. C w centrum, do 11-12 st. C na wschodzie Polski. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, powieje ze wschodu i północnego zachodu.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

Wtorek na wschodzie i częściowo w centrum kraju przyniesie pochmurną aurę z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu o sumie 10-20 l/mkw. W pasie Polski wschodniej spodziewane są burze. Na zachodzie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz lokalnie słabymi, przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-5 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 st. C na południu, zachodzie i w centrum do 14-16 st. C na krańcach wschodnich. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do ponad 90 procent. W wielu regionach będzie chłodno, tylko mieszkańcy wschodniej części Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się we wschodniej połowie kraju niekorzystne, na krańcach zachodnich - korzystne, a w pozostałych regionach - neutralne.

Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu o natężeniu 2-5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 11-12 st. C. Wiatr zmienny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie pochmurną aurę ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu o sumie 5-15 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pochmurnie. Poza tym popada słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy 9-10 st. C. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni, Sopotu pochmurny wtorek. Przejściowo możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Słupki rtęci pokażą 13-14 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, porywisty, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno, przejściowo możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 989 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Na wtorek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę, przejściowo możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 13-14 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, powieje z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z opadami deszczu. Początkowo możliwe są burze. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, nad ranem pojawi się deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12-13 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, będzie wiał z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry wskażą 9-10 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 971 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu. W godzinach popołudniowych spodziewane są rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 978 hPa i będzie spadać.

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
