Pogoda na jutro - wtorek 11.04. Deszczowa duża część kraju

Pogoda na jutro. We wtorek 11.04 nad Polskę wkroczy deszczowy front atmosferyczny, który nie dotrze jedynie na krańce wschodnie. W niektórych miejscach mogą występować burze. Na zachodzie Polski zrobi się chłodno.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Nad ranem wzdłuż zachodniej granicy kraju pojawią się opady deszczu o sumie do 2 litrów wody na metr kwadratowy. W niektórych miejscach, szczególnie na wschodzie i południu Polski, wystąpią mgły i zamglenia.

Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 3 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, na zachodzie chwilami silniej.

Pogoda na wtorek 11.04

Dzień przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami we wschodnich regionach. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw., tylko na wschodzie przelotnie popada do 1-5 l/mkw. Lokalnie mogą wystąpić burze.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim, przez 14-15 st. C w środkowej Polsce, do 16-17 st. C na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, i Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, na zachodzie skręcający na południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzający się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 70-90 procent, przy czym najwyższa będzie w zachodnich regionach. W tamtej części kraju zrobi się chłodno, a poza tym będzie odczuwalny komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na przeważającym obszarze Polski okażą się niekorzystne, aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie tylko na krańcach wschodnich.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury, ale okresami będą występować mgły. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1006 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie umiarkowane i duże zachmurzenie. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pogodnie i okresami mglisto. Temperatura spadnie minimalnie do 3 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni we wtorek powinni spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia, a po południu także opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowana jest pogodna aura. Nad ranem zrobi się pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie i okresowe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Nad ranem zrobi się pochmurno. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia we wtorek powinni oczekiwać dużego zachmurzenia oraz okresowych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowana jest pogodna aura, okresami możliwe są jednak mgły. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, a w godzinach popołudniowych również przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 985 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl