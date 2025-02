W nocy na przeważającym obszarze kraju niebo będzie bezchmurne. Jedynie na północnym wschodzie prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy minimum od -12/-10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i w centrum kraju do -7/-5 st. C na zachodzie. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek, 11.02

We wtorek na przeważającym obszarze kraju możemy spodziewać się pogodnej i słonecznej aury, jedynie na północnym wschodzie zrobi się pochmurno z przejaśnieniami. Nie powinno jednak padać. Termometry pokażą maksymalnie od -3/-2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany.