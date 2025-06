Pogoda na jutro. Nocą w całym kraju będzie pogodnie, chmury nie pojawią się także w ciągu dnia. We wtorek 1.07 termometry pokażą do 29 stopni Celsjusza. Słaby i umiarkowany wiatr lekko obniży odczuwalną temperaturę.

Kolejna noc zapowiada się pogodnie w całej Polsce. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Warmii i Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. W większości kraju powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

Pogoda na jutro - wtorek, 1.07

Pierwszy dzień lipca przyniesie słoneczną pogodę. Termometry wskażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 30-31 st. C na Ziemi Lubuskiej. Na zachodzie powieje z południowego zachodu, w pozostałej części Polski z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie.