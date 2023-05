Pogoda na jutro - wtorek 09.05. W nocy -2, w dzień prawie 20 kresek powyżej zera

Pogoda na jutro. Wtorek 09.05 będzie upływał pod znakiem słońca w całej Polsce. Termometry wskażą maksymalnie od 15 do 19 stopni Celsjusza. Aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Noc zapowiada się pogodnie. Lokalnie będzie mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. W licznych miejscach możliwe są przygruntowe przymrozki. Wiatr będzie południowy i wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami silniejszy.

Pogoda na wtorek 09.05

Dzień także przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach sięgając 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 50-60 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1019 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pogodnie w Warszawie zapowiada się również wtorek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowana jest pogodna aura. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1030 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni też będzie pogodny. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1026 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się w nocy pogodnego nieba. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek przyniesie w Poznaniu pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą oczekiwać pogodnego wtorku. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie aura będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie także zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl