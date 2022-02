Pogoda na jutro - wtorek 08.02. Deszcz i deszcz ze śniegiem w całym kraju

Polska w ciągu najbliższej doby od północnego zachodu stopniowo będzie dostawać się pod wpływ zatoki niżu znad Skandynawii ze strefą frontów atmosferycznych. Strefa ta do wieczora we wtorek przejdzie przez cały kraj. Napłynie wilgotne powietrze polarne, które przyniesie opady deszczu ze śniegiem przechodzące w sam deszcz.

Pogoda na noc

Nocą jedynie w południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie będzie duże ze słabymi przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem, a w górach i rejonach podgórskich śniegu. Poza tym zachmurzenie okaże się umiarkowane, nie powinno też padać. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C w części zachodniej. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie, jedynie na Wybrzeżu i miejscami w górach dość silnie, w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na wtorek

Dzień będzie pochmurny. Z północnego zachodu na południowy wschód będą wędrować opady deszczu i deszczu ze śniegiem rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W górach spadnie do 5-10 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Z kierunków zachodnich będzie wiać umiarkowanie, tylko na zachodzie i północy dość silnie. Wiatr w porywach rozpędzi się tam do 40-60 km/h.