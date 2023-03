Pogoda na jutro - wtorek 07.03. W nocy słupki termometrów nisko, w dzień deszczowo-śnieżny front

Pogoda na jutro. We wtorek 07.03 na zachodzie i północy kraju spadnie kilka centymetrów śniegu. Opady będą przechodzić w śnieg z deszczem. Wszędzie spodziewamy się silnego wiatru, najmocniejsze porywy wystąpią nad morzem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na wschodzie, południu i w centrum kraju okresami będą pojawiać się opady śniegu rzędu 1-3 centymetrów. W południowych regionach popada również śnieg z deszczem, do 3 l/mkw. Lokalnie możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -7 i -6 stopni Celsjusza na Kujawach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez -5 i -4 st. C w centrum, do -2 i -1 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Pogoda na wtorek 07.03

Dzień upłynie z pochmurną aurą. Przejaśnienia wystąpią w południowych i wschodnich regionach. Na północy i zachodzie pojawią się opady śniegu do 5 cm, przechodzące w śnieg z deszczem o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w środkowych regionach, do 7-8 st. C na południu. Z kierunku południowo-zachodniego wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzając się do 50-70 kilometrów na godzinę, a nad samym morzem do 80 km/h.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia ukształtuje się na poziomie 80-90 procent. Mieszkańcy przeważającej części Polski odczują pogodę jako wilgotną i zimną, w południowych regionach jako chłodną. Warunki biometeorologiczne na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju okażą się niekorzystne, a poza tym aura neutralnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 990 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno, ale będą występować też przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 55 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 987 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do -5 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

We wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurno. Okresami możliwe są opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Słupki termometrów nie przekroczą 3 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura w najzimniejszych momentach wyniesie -5 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na wtorek dla Poznania prognozowana jest pochmurna aurę. Okresami będą występować opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 983 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia we wtorek powinni spodziewać się pochmurnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 982 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Pojawią się także przelotne opady śniegu z deszczem. Temperatura nie spadnie poniżej -1 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 978 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie będzie pochmurno, ale wystąpią również przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 975 hPa.

